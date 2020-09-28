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Aktüel Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır"
Aktüel

Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:30:25 -
Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır"
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