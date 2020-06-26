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Aktüel

Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir."

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:10:39 -
Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir."
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