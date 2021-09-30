Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış

ABD'de geçen dönem başkanlık görevini üstlenen Donald Trump'ın yakın kurmayları arasında yer alan Stephanie Grisham'ın kitabı satışa çıkmadan gündem oldu. Kitapta, Erdoğan ile Trump arasındaki bir garip diyalog da dikkat çekti.

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump’ın yakın kurmayları arasında yer alan ve Trump’ın üçüncü Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görev yapan ve aynı zamanda First Lady Melania Trump’ın da kalem müdürü olan Stephanie Grisham, o dönemde yaşadıklarını kaleme aldı.

Gelecek hafta yayına çıkacak, “I’ll Take Your Questions Now” (Şimdi Sizin Sorunuzu Alıyorum) isimli kitapta Grisham, Trump döneminde yaşanan skandalları ve dedikoduları merceğine alıyor. Trump’ın diğer dünya liderleriyle “ilginç” anlarını ve onlar hakkındaki görüşlerinin yer aldığı kitapta, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen bir görüşme de yer alıyor.

Türk heyeti Trump’ı kaale almadı

Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle bir araya gelen Trump’ın bir anda durduk yere, “Burada Geceyarısı Ekspresi filmini izleyen biri var mı” diye sorduğu ortaya çıktı. Trump’ın daha sonra, “O sizin için biraz kötü bir film” diye sözlerine devam ettiğini aktaran Grisham, Türkiye heyetinden bir tepki ya da reaksiyon gelmediğini söyledi. Grisham, “Heyetten çok az geri dönüş oldu. Belki birkaç kibar kıkırdamalar oldu ve daha sonra görüşme sanki ABD’nin başkanı ağzından bunu yumurtlamamış gibi kaldığı yerden devam etti.” yorumunu yaptı.