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Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD askerleri çekilmeye başladı

Önceki gün gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesi sonrası Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik dikkat çekerken, ABD askerlerinin Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk ettiği gözlemlendi.

16 Aralık 2018 Pazar 15:31
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD askerleri çekilmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna terör operasyonu yapılacağını açıklamasının ardından gözler PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk etti.

ABD çekilince Esed'e çağrı yaptılar

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından ise PYD/YPG terör örgütünü büyük korku ve panik sardı. ABD’nin çekilmemesi için Suriye’nin Haseke kentinde masaya oturarak görüşme üzerine görüşme yapan terör örgütü, sahipsiz kalınca Esed rejimine topraklarını koruması çağrısında bulundu.

Terk ettikleri yerlere mayın döşediler

Siper, tünel ve hendek kazma çalışmalarını durduran terör örgütü üyeleri, iç kesimlere kaçmaya başladı. Türkiye’ye karşı duramayacağını bilen teröristlerin terk ettikleri yerlerin etrafına ise mayın döşeyerek bomba tuzakladığı belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:31
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fırat’ın doğusu
  3. terör operasyonu
  4. PYD/YPG
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. ABD askerleri
  7. Telabyad
  8. Ayn El Arap
  9. Resulayn
  10. gözlem noktası

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