Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD askerleri çekilmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna terör operasyonu yapılacağını açıklamasının ardından gözler PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk etti.

ABD çekilince Esed'e çağrı yaptılar

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından ise PYD/YPG terör örgütünü büyük korku ve panik sardı. ABD’nin çekilmemesi için Suriye’nin Haseke kentinde masaya oturarak görüşme üzerine görüşme yapan terör örgütü, sahipsiz kalınca Esed rejimine topraklarını koruması çağrısında bulundu.

Terk ettikleri yerlere mayın döşediler

Siper, tünel ve hendek kazma çalışmalarını durduran terör örgütü üyeleri, iç kesimlere kaçmaya başladı. Türkiye’ye karşı duramayacağını bilen teröristlerin terk ettikleri yerlerin etrafına ise mayın döşeyerek bomba tuzakladığı belirtildi.