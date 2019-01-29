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Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı

Başkan Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesinin ardından marketlerden flaş bir hamle geldi. Marketler, biber ve patlıcanı bir süreliğine satmama kararı aldı.

29 Ocak 2019 Salı 11:42
Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı

Kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle süpermarket zincirleri bazı ürünleri bir süreliğine raflara yerleştirmeme kararı aldı.

Seralarda yetiştirilmiş olan biber ve patlıcanların kilo fiyatının 20 TL’ye kadar yükselmesi üzerine market zincirlerinin ürünlerin satışını bir süreliğine durdurma yoluna gittiği belirtildi.

Hürriyet gazetesi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek’in de kararı doğruladığını ifade ediyor.

Altunbilek, alım gücü yüksek bölgelerde patlıcan - biber satışlarının sürebileceğini ifade ediyor.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada marketlerdeki gıda fiyatlarının enflasyondaki düşüşü yansıtmadığını söyleyerek tepki göstermişti:

"Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:42
  1. market
  2. biber ve patlıcan satışı yasaklandı

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