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Erdoğan tarih verdi! "Seçimlerden sonra belgeleriyle açıklayacağız"

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız." dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:05
Erdoğan tarih verdi! "Seçimlerden sonra belgeleriyle açıklayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde halka sesleniyor. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti koltuğu bırakmıyor. Çünkü Türkiye'de onun seçim kazanma şansı yok en azından koltuğu kaybetmeyeyim diyor. Gelin bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki, bunlar bir daha belini doğrultamasın.

En zor en sıkıntılı zamanlarımızda biz size geldik. Sırtımızı el kanlı örgütlere, CHP gibi Kandil'e değil, sizlere dayadık, mutlak güç sahibi Allah'a dayadık. Ecdadımız karadan gemileri yürütmüştü, biz de Sultan Abdülmecid'in rüyası olan Marmaray'ı boğazın altında geçirdik. Avrasya Tüneli ile denizin altından araçları geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü gördük. Ama Bay Kemal bunları göremiyor.

Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik.

Listelerinden PKK'lıları, HDP'lileri, parlamentoya taşıdılar. Sözde İYİ Parti aynı şekilde taşıdı. Aynı şekilde Saadet'in onlarla iş birlikleri var. Hepsi kayıtlı, belgeli. Seçim sonrası zaman zaman bunları belgeleriyle açıklayacağız.

Terörle mücade planımız hazır. Bir gece ansızın gelebiliriz.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:05
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bahçelievler
  4. AK Parti

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  • İsmetİsmet1 sa önce
    Açıkla o zaman neyi bekliyorsunuz amacınız ne

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