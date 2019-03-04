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Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

Samsun'da düzenlenen MEDİKÜM toplantısına katılan AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye, medikal ve cerrahi aletler ihtiyacının tamamını Samsun'dan karşılayacak" açıklamasında bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:09
Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

Medikal ve cerrahi aletlerin üretimi konusunda Samsun'a gelen AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve görevlendirmeleri çerçevesinde buradayız. Samsun böyle bir üretim alt yapısına sahipken burada üretilen ürünlerin halen ithal edilmesi Türkiye'nin lehine olan bir politika değildir. En kısa zamanda Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak" dedi.

Samsun'da, Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Toplantısı'na katılan Nurettin Canikli, medikal aletler konusunda başlatılan çalışmada yeterince ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Medikal kümelenme konusunda Samsun'un önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Canikli, üretimi artırarak, ürünlerin iç piyasada değerlendirileceğini ve daha sonra ihracat konusunda çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.

"Türkiye ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak"

Samsun'daki medikal kümelenmenin Türkiye için büyük bir değer olduğunu dile getiren Canikli, "Bu üretimin teşvik edilmesi gerekiyor. Sadece söylemle değil her açıdan teşvik edilmesi gerekiyor. Ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Başbakan yardımcılığımız döneminde bu sorunların aşılması için çalışma başlatmıştık. Bununla ilgili bir yol haritası ortaya konmuştu. Ama o tarihten bu yana çok büyük bir gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Samsun böyle bir üretim alt yapısına sahipken burada üretilen ürünlerin halen ithal edilmesi Türkiye'nin lehine olan bir politika değildir. Elbette hukuk içerisinde formule ederek kendiliğinden gelişen ve yüksek katma değer içeren bu sektörü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Acil problemlerin kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Bunu çözeceğiz inşallah. Onun için buradayız. Sürüncemede kalmayacak. En kısa zamanda Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak.

"Organizasyon sorunu var"

Daha sonra ihracat konusunda gereken her türlü desteği vereceğiz. Özellikle teknolojik gelişmenin bu ürünlere dahil edilebilmesi noktasında, Türkiye'deki teknoloji firmalarının ilave desteğinin sağlanması konusunda, finansmanını devletin üstlenmesiyle teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılır hale getirilmesi konusunda kısa süre içerinde sonuçlandıracağımız bir çalışmayı başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve görevlendirmeleri çerçevesinde buradayız ve bu çalışmaları başlatıyoruz. Sadece bu alanda değil Türkiye'de üretilen ürünlerle alakalı iç piyasada tüketilmesi noktasında acil ve kararlı bir politikayı başlatmış bulunuyoruz. Türkiye imalat sanayi talep edilen her ürünü üretebilecek kapasiteye sahiptir. Organizasyon sorunu var. Bir zihniyet değişimi paralelinde organizasyonun düzenlenmesi gerekiyor. Cari açıktaki düşüşün kalıcı hale getirilmesi, Türkiye'de yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilerek iç piyasaya sunulması, daha sonrada yurt dışına ihraç edilmesi noktasında bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmaya Samsun'dan başlıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:09
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Samsun
  6. Canik
  7. Nurettin Canikli
  8. MEDİKÜM
  9. Medikal Kümelenme Derneği

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