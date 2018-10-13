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Erdoğan talimatı verdi! O caddenin adı değiştirildi

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'nde inşa edilen ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin adı "Malcolm X" olarak değiştirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:31
Erdoğan talimatı verdi! O caddenin adı değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan Meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin birçok konunun yanı sıra Çankaya'daki bir caddeye "Malcolm X Caddesi" adının verilmesinin de görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesinde bulunan 1478. Cadde'nin isminin 'Malcolm X Caddesi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İsmini Ankara’da yaşatacağız.' dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 1478. Cadde'ye verildi."

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:31
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. malcolm x caddesi

YORUM YAZ

  • Yunus166Yunus16617 dk önce
    İsim değişse ne olur değişmese ne olur,, Casusu kaçtı, casus.. Ha pardon o iş öyle değildi, bizim kafamız basmaz öyle böyük işlere.. Sen de her şeyi eleştiriyorsun be kardeşim.. Yoksa sen evde mi kaldın?... :):)
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