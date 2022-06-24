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Ekonomi Erdoğan talimatı verdi! İşçilere bayram müjdesi
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! İşçilere bayram müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi ödeneceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:26:00 -
Erdoğan talimatı verdi! İşçilere bayram müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan işçilere ilave tediye tarihlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye tarihlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bayram öncesi verilecek

Karar doğrultusunda işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi verileceğini belirten Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave ödemelerinin ilk yarısının 4 Temmuz'da, diğer yarısının ise 16 Aralık'ta yapılacağına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

Tediye ne demek?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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Yorumlar

vedatlarmı karıştı

vedat sen hanki vedatsın vedat deyince aklıma başka bir vedat geldide

Mustafa

Bu ülkenin vatandaşıda, işçiside kamuda, özelde asgari ücretliyi insan yerine koyan yok, adı işçi, gerçekte bir hiç, bu insanlara ne işveren, nede devlet sahip çıkıyor, Reisin hizmeti, kıredisi çok, sırf ümmet için seviyorum, Reis olmasa oy moy vermem, resmen kast sistemini yaşıyoruz.
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