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Siyaset Erdoğan talimatı verdi, Bakan Bozdağ harekete geçti
Siyaset

Erdoğan talimatı verdi, Bakan Bozdağ harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü konusunda anayasa değişikliği sinyalini vermesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, değişiklik teklifi taslağı hazırlıklarına başlayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 14:48:00 -
Erdoğan talimatı verdi, Bakan Bozdağ harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü konusunda sorunun Anayasa düzeyinde çözülmesi gerektiğini dile getirerek tüm partilere çağrıda bulunmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu açıklamanın ardından Anayasa değişiklik teklifi için hazırlıklara başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Bozdağ: Çalışmalara başlıyoruz

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP’nin ‘başörtüsü’ teklifine yanıt verdi. Erdoğan, “Kanun teklifi diye Meclis’e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır. Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.

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