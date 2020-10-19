Erdoğan talimatı verdi! 4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini belirtmişti.

Demiröz açıkladı

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi. Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.

Demiröz, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak" dedi.