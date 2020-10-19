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Ekonomi Erdoğan talimatı verdi! 4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 08:42:00 -
Erdoğan talimatı verdi! 4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini belirtmişti.

Demiröz açıkladı

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi. Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.

Demiröz, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak" dedi.

 

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Yorumlar

meleknur

ÖĞRENCİ KREDİ BORCU YPILANSA NE OLUR YAPILANMASA NE OLUR, ZATEN KAMUDA İŞE YERLEŞENLER ÖDEME İMKANI SAHİP ,FAKAT ASGARİ ÜCRETLİ HANGİ BİRİNİ ÖDESİN? İKİNCİSİ SGK YA DOLAYLI BORÇLU GÖRÜNENLER SGK DAN SAĞLIK VE EMEKLİLİK İLE İLGİLİ BİR FAYDA SAĞLAMAMIŞSA BU KİŞİLER NİYE ÖDEME YAPSINLAR??
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