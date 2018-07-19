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Erdoğan talimat vermişti! Müjdeyi Süleyman Soylu açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bekçilerle ilgili verdiği talimat sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yıl sonuna kadar 25 bin 500 polis ve bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:08
Erdoğan talimat vermişti! Müjdeyi Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda önemli işler yaptıklarını dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlattı.

10 BİN BEKÇİ ALINACAK 

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçi alımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını bildirdi.

Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29,2 toplamda ise yüzde 17,2 azalma oldu. Suçların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attığımız adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak görüyoruz ve elbette ki terörle mücadele. Var gücümüzle bu mu¨cadeleyi sürdürüyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bütün alanlarını sıkıştırıyoruz."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 18:08
  1. İstanbul
  2. recep tayyip erdoğan
  3. süleyman soylu

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  • kamilgüneş kamilgüneş 13 dk önce
    CHP kurultaya gitsin. Akitgazetesi ve Ahbr. ...
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