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Erdoğan talimat verdi! Harekete geçildi...

Geçtiğimiz günlerde Kerkük’te kundaklanan Kayseri Çarşısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA’ya talimat verdi. Enkazın kaldırılmasının ardından TİKA restorasyon sürecine geçecek.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:25
Erdoğan talimat verdi! Harekete geçildi...

Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen ve  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılacak tarihi Kayseri Çarşısı'nda bugün enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarına başlandı.

 

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TİKA'ya verdiği talimat doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı çerçevesinde 7 Aralık tarihinde çarşıda enkaz kaldırma çalışmalarına başladık.'' ifadesini kullandı.

Esmer, enkazın kaldırılmasının ardından çalışmada restorasyon sürecine geçileceğini kaydetti.   Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kayseri Çarşısı'nda enkaz kaldırma çalışması başladı.'' dedi.

 

Osmanlı eseri tarihi çarşının onarımının TİKA tarafından yapılmasının önemli olduğunu aktaran Mehdi, ''TİKA'nın desteğiyle çarşının onarımı yapılacak. Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü tarihi dokusu bozulmayacaktır.'' diye konuştu.

Kayseri Çarşısı esnaflarından İzettin Kemal, ''Türkiye'ye bu zor günde yanımızda olmasından ve bu tarihi çarşıyı yeniden imar etmesinden dolayı minnettarız.'' ifadesi kullandı. 

Çarşının on yıllardır kendileri için ekmek kapısı olduğunu aktaran esnaftan Ömer Hasan,''Türkiye Cumhuriyeti ve tüm kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olmasaydı buraları imar edecek kimse olmazdı.'' şeklinde konuştu.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.
 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 07:25
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