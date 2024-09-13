  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti
Gündem

Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-09-13 10:36:00 -
Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü kabul etti.

Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz için güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23