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Gündem Erdoğan susarsa Türkiye kaybeder
Gündem

Erdoğan susarsa Türkiye kaybeder

Zillet ittifakı ve Batı beslemesi fondaş medyası Erdoğan’ın söylemleri ile döviz kurlarının artışı arasında zoraki bir bağ kursa da Başkan’ın kürsüden söyledikleri halka güven veriyor. Uzmanlar; muhalefetin, lider ile milletin arasını açmak için psikolojik bir algı yürüttüklerini söylüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:41:00 -
Erdoğan susarsa Türkiye kaybeder

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin ‘Erdoğan konuştukça ülke batıyor’ söylemlerinin aksine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın her kürsü konuşması 84 milyon vatandaşımıza büyük bir güven veriyor. Halkın dertlerini yakından bilen ve buna göre açıklamalar yapan Erdoğan hem milletin problemlerini çözüyor hem de milli güvenliği ilgilendiren kararlı açıklamalarıyla dosta güven düşmana korku salıyor. Zilletin paydaşları ve fondaş medyası Erdoğan’ın konuşmalarıyla dolar kurundaki artışı bağdaştırmaya çalışsa da gerçek ekonomik veriler tam tersini söylüyor. Erdoğan’ın üretim odaklı büyüme politikası sayesinde OECD Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yüzde 8.4’ten yüzde 9’a Standard Poor’s ise yüzde 8.6’dan, 9.8’e yükseltti. Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde net ihracatın ekonomimize büyüme katkısı yüzde 6.8 olurken bunun yüzde 92’lik kısmı sanayi ürünleri oldu. Akit’e konuşan uzmanlar, Erdoğan’ın konuşmasını istemeyenlerin hem topluma hem de mevcut iktidara yönelik operasyon çektiğine işaret etti.

Mali refahın önündeki engel muhalefet

Ekonomist Mustafa Özbay, “İktidar, ekonomiye güveni sağlamak için konuşmak zorundadır. Türkiye büyük bir alternatif olma yolunda hızla ilerlemektedir. Erdoğan’ın kararlılığı ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına zemin hazırlamaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan devletlerin önündeki en büyük ekonomik engel ise siyasi hırsları uğruna milli menfaatleri hiçe sayan muhalif yapılanmalardır” şeklinde konuştu. Muhalefetin ekonomiye zarar veren açıklamalar yaptığına dikkat çeken Özbay, “İktidarın ekonomiye güvende payı olduğu kadar muhalefet de söylemlerine dikkat etmelidir. Küresel anlamda yaşanan ekonomik sıkıntıları Erdoğan’a yükleme çabası var. Bir taraftan güven ve istikrardan bahseden muhalefetin diğer taraftan istikrar ortamını sarsacak açıklamalarda bulunması maalesef ekonomimiz açısından son derece tehlikeli bir durum haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Seçmenle arasını açmaya çalışıyorlar

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Zillet ittifakının ‘Erdoğan konuştukça batıyoruz’ söylemi bir kara propagandadır. Bilakis Erdoğan konuştukça kazanıyoruz. Büyüme rakamları ortada. Erdoğan’ın konuşmasını istememek psikolojik bir algı yönetimidir. Erdoğan’ı etkisiz hale getirerek seçmenle arasını açmak istiyorlar. Oysa Erdoğan konuşmalarıyla seçmenine güven veriyor. Daha da önemlisi küresel tefecilere karşı mücadeleye milletini hazırlıyor” dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin söylemlerinin gerçeklikten uzak olduğunu kaydeden Şahin, “Bir ülkenin liderinin kürsüden konuşması kadar daha doğal bir şey yoktur. Zillet her meseleyi Erdoğan’a bağlayarak itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor. Milletimiz ferasetlidir. Bu kirli oyunu ve senaryoyu görmektedir. Bu manipülasyona geçit vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

karlıdağlar

döviz artışları ve bunların hayata yansımaları akp'ye kesinlikle oy kaybettiriyor.
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Kocasolak

Aynen. Başkanımızın konuşmaları çok güzel etki yaptı, bence böylesi ortamda iki haftada bi çıkması çok güzel olacak. Millet çok memnun AMA değersiz CHP ve Kemal kılıçtaroğlu eleştirisine HİÇ girmeden sadece icraatlere ve yapacaklarına odaklanması daha bi etkili oluyor. Millet polemik ve sataşma sevmiyor. Danışmanlar bunu NASIL anlamıyor bilmiyorum. CHPnin başındaki adam, genel müdür cumhurbaşkanımıza yakışmıyor, sadece muhalefet demesi yeterlidir. CHPkk sataşıyor ama millet zaten o yüzden onlara oy vermiyor, millet “ kötü söz sahibinindir” deyip geçiyor. Reis’e boş çekişme kaybettirir, k. k. nın seviyesine İNMEMELİ.
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