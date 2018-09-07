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Erdoğan: Suriye'de kalacağız!

Tahran'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de istikrar sağlanıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağını söyledi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:01
Erdoğan: Suriye'de kalacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de istikrar sağlanıncaya kadar, bölgedeki varlığımızı koruyacağımızı belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen üçlü zirvede konuştu.

“VARLIĞIMIZI KORUYACAĞIZ”

Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye, özellikle Suriye'nin siyasi, coğrafi ve sosyal bütünlüğü gerçek anlamda sağlanana kadar bölgedeki varlığını korumakta kararlıdır.

ABD’DEN RAHATSIZIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin teröristleri güçlendirmeye devam ettiğine dikkat çekerek, “DEAŞ tehdidi ve tehlikesi kalmamasına rağmen Amerika'nın bölgede bir diğer terör örgütünü güçlendirmeye devam etmesinden fevkalade rahatsızız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahran'da İdlib açıklaması

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İdlib
  3. Suriye
  4. Tahran
  5. üçlü zirve

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