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Siyaset Erdoğan stokçuları üstüne basa basa uyarmıştı! Ve nihayet harekete geçildi
Siyaset

Erdoğan stokçuları üstüne basa basa uyarmıştı! Ve nihayet harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Gerekirse mallarına el konacak" açıklamasının ardından AK Parti düğmeye bastı. Bugün TBMM'ye sunulması beklenen düzenleme bu ay içerisinde yasalaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:23:00 -
Erdoğan stokçuları üstüne basa basa uyarmıştı! Ve nihayet harekete geçildi

Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasında verilecek cezanın üst sınırı artırılacak. Stokçulukla mücadelede üst sınırın ne olacağı ise bugün netleşecek.

AK Partili kaynakları marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.

Başkan erdoğan sert tepki göstermiş ve yaptırıma işaret etmişti

Bilindiği gibi yasal düzenleme ile stokçuların üzerine ciddi manada gideceklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz' demişti.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler.

Hem el koyacak hem ceza uygulayacağız

Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler.

Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın.

Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."

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