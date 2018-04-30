Erdoğan: Siyaset ahlaki değerlerle yapılır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi’ne katılarak gençlere hitap etti. Erdoğan, siyasetin, ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir iş olduğunu belirterek, “Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış, popülizmin bataklığında debelenmeye mahkûmdur” dedi.

3 KURUŞ 40 TAKLA!

Erdoğan şöyle devam etti: “Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkemize hizmet için asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde, milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır.

MENDERES, ERBAKAN...

Bu ülkenin siyasi geçmişi bir bakıma erdemli siyaset yapanlar ile ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Farklı partiler ve politik karakterler üzerinde bu iki anlayış daima birbiriyle mücadele etmiştir. Merhum Menderes’in bir sabah vakti, dar ağacında sonlanan hayatı işte bu kavganın tarihidir. Merhum Özal’ın ömrünün son yılları, ülkenin ve milletin sırtına kene gibi yapışan asalaklarla mücadeleyle geçmiştir. Rahmetli Erbakan, Türkeş, Yazıcıoğlu gibi siyasetçilerin tamamı, sırf bu vatana bağlılıkları ve millete sevdaları dolayısıyla muhterislerin hedefi olmuş, onların saldırılarına maruz kalmıştır.”

CHP’NİN GÖZÜ YAŞLILARI

CHP’nin hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “CHP’nin bir başka partiye adeta ikram ettiği, bu durumda rızalarının olmadığı her hallerinden belli olan, hele hele arka taraftaki o gözü yaşlı milletvekillerini görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. ‘Eyvah Türk parlamentosu ne hale gelmiş’ dedim. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu bu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen, CHP’de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur.”

MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜYOR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür. Ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade, ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Milletin emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle özellikle de gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz?”

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Kore ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik ile ilgili soruya da cevap veren Erdoğan, “Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur” diye konuştu. Erdoğan, rakam belirtmemekle birlikte, anketlerde açık ara önde olduklarını ifade etti.

ABDULLAH GÜL’E YORUM YOK

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki açıklaması hatırlatılan Erdoğan, şunları söyledi: “Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım, zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler.”