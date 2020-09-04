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Aktüel Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir."
Aktüel

Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir."

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:59:41 -
Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir."
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