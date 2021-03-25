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Gündem Erdoğan sinyali verdi... Türkiye anayasa için referanduma mı gidecek?
Gündem

Erdoğan sinyali verdi... Türkiye anayasa için referanduma mı gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün söylediği “Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır” sözlerini Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi, " AK Parti anayasayı referanduma nasıl götürecek?" sorusunu sordu.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:16:00 -
Erdoğan sinyali verdi... Türkiye anayasa için referanduma mı gidecek?

Abdülkadir Selvi'nin köşesinden ilgili kısım şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yapacağı konuşma için, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” demişti. O nedenle yüksek bir beklenti oluştu. Erdoğan’ın kurultay konuşmasını taçlandıran ise “yeni anayasa önerisi” oldu. Erdoğan hem kurultay konuşmasında, hem de yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle yaptığı teşekkür konuşmasında anayasa konusuna değindi.

Anayasa takvimi

Erdoğan daha önce de sivil anayasa çağrısı yapmıştı. Ama bu kez takvim verdi.

“Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Belli oldu. AK Parti, 2022 yılının başında yeni anayasa çalışmasını başlatacak. Yine belli ki 2023 seçimlerine giderken ana tartışma konularından biri yeni ve sivil anayasa olacak.

Referanduma nasıl gidilecek?

Erdoğan bir de referandumdan söz etti.

“Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır” dedi.

Anayasa değişikliği için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı ise 337 ediyor. Bu durumda cumhur ittifakının sayısı yeni anayasaya milletvekili sayısı yetmiyor. Peki AK Parti anayasayı referanduma nasıl götürecek? AK Parti’de anayasa referandumu gerektirmeyecek bir sayıda dahi kabul edilse milletin onayına sunmak gibi bir eğilim var.

Yeni anayasa konusunda sandalye sayısı yetmiyor. Ama darbe anayasası ile yönetilme ayıbından kurtulmak için yeni anayasa sandalye işi değil, siyasi sorumluluk gerektiriyor.

Yeni anayasa konusunun ele alındığı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir ön şartımız yok” demişti. Kongrede de tüm siyasi partilere çağrı yaptı.

Milletvekili ve bakan

Önceki MKYK listelerinde belli sayıda bakan ve belirli ağırlıkta milletvekili yer alırdı. Erdoğan, bunun işaretini daha önce verip “MKYK olunca Meclis boşalıyor” demişti. Bu kez bakan almadı, milletvekili sayısını sınırlı tuttu.

Kabine ne zaman?

Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı.

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Yorumlar

toprak

Anayasa hazır osmanlı anayasası başka anayasaya gerek yok Allahın emrirlerinin uygulandığı anayasayı istiyoruz
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