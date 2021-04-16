'Erdoğan Sincar'a girerse savaşırız' demişti! Abdullah Ağar'dan bomba sözler

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ta Türk askeri üssüne düzenlenen ve 1 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar, Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın lideri Khazali'nin kısa zaman önce yayınladığı bildirideki "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek, bu durum ABD'den daha tehlikeli! Olası Sincar operasyonu gerçekleşirse savaşacağız, Türklere söylüyoruz, üsleri bize yakın ve elimizde bol miktarda roket var" sözlerini hatırlatarak Başika'ya yapılan hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin bölgede etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ve bunun içinde sistematik bir şekilde saldırıları planladığını söyleyen Ağar, "Bizim bu coğrafyada etki üretmimizi engellemeye yönelik saldırı biçimi bu saldırı. Buradan bize mesaj veriyorlar, Irak'taki Suriye'deki ekonomik, askeri varlığımıza karşı bize karşı, yıpratma savaşları arayışları içerisindeler. Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.

İran destekli Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali Türkiye'ye tehditler savurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını temizlemek için bölgeye operasyon yapması durumunda "silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmayacak. Yıpratma harbinde ustayız" ifadelerini kullandı.

Khazali, "Türklere söylüyorum, dünyadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahibiz. Üsleri bize yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var." dedi.