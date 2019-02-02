Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşerek, ülkesinin Asya Kupası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti. AYRINTILAR GELECEK...

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