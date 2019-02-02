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Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşerek, ülkesinin Asya Kupası'nı kazanmasından dolayı tebrik etti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
  1. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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