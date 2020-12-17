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Sağlık Erdoğan sağlık çalışanları için talimatı verdi
Sağlık

Erdoğan sağlık çalışanları için talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını içeren düzenlemenin bir an önce TBMM'ye getirilmesi için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:21:00 -
Erdoğan sağlık çalışanları için talimatı verdi

Danıştay 10. Dairesi; Bağımsız Maden İşçileri Sendikasının, koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire, iptal istemini ise daha sonra görüşmeyi kararlaştırdı.

Erdoğan devreye girdi

Türkiye gazetesinin haberine göre, siyasi partilerin de uzlaşma sağladığı, sağlıkçıların bu yöndeki beklentileri üzerine, devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı son kabine toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan düzenlemeye ilişkin rapor isteyerek, bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.

Düzenleme sözleşmeli personeli kapsayacak

Bakanlıklar, raporları önümüzdeki kabine toplantısında Erdoğan'a sunacak. Düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kadrolu sağlık çalışanları için böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu yeni düzenleme, sözleşmeli personeli kapsayacak" dedi.

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