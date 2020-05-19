  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatlıları ve tarifleri | Yöresel ve yeni tatlı tarifleri

Midye baklava nasıl yapılır? Bayramlık midye tatlısı tarifi

Vuhan korkunç yemeği araştırdı! 1500 farklı koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim
için kalan
Aktüel

Erdoğan: "Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:05:41 -
Erdoğan: "Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı