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Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 10.05'te Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:28
Erdoğan Rusya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 10.05'te Rusya'nın Soçi kentine hareket etti.

Suriye konulu 4'üncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti.

Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak Suriye konulu 4'üncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

Zirvede, Astana platformunun, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarda, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:28
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya
  4. Soçi

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