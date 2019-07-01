0553 313 94 23

Erdoğan resmen duyurdu: 10 gün içinde geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Devlet Başkanları zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. S-400 konusuna değinen Erdoğan, "Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak' diye konuştu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
Erdoğan resmen duyurdu: 10 gün içinde geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la S-400 ve F-35 konusundaki temaslarını anlatırken “Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız. S-400’ler konusunda özellikle birilerinin, farklı kesimlerin sağda solda artık konuşmaması lazım. Çünkü bu açıklamadan sonra Sayın Trump konumunu belirlemiştir. Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi” dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:

10 GÜN İÇİNDE GELECEK

Sayın Trump sizden sonra ABD basınına konuştu. “Parasını ödediği uçakları almak istiyorlar, bundan doğal ne olabilir ki?” dedi.

Bunu bizim yanımızda da söyledi zaten. F-35’ler konusunu daha önce de kısmen anlatmıştım. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve alacağımız savaş uçağı sayısı 100 artı 16. Yani toplamda 116 tane. Bunların da ödeme planları belirlenmiş durumda.

F-35’E GEÇEN HAFTA 50 MİLYON DOLAR VERDİK

Mesela geçen hafta 50 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Bu peyderpey gidiyor. Bu ödemeyi aksatmadan yapan bir ülkeye, üstelik bir stratejik ortağa karşı böyle bir uygulamayı o da haklı olarak eleştirdi; “Ödemesini yapıyorlar ama biz uçaklarını vermiyoruz” dedi. Bu ABD gibi bir devlete yakışacak bir şey mi? Mümkün değil. Üstelik gönderdiğimiz pilotların eğitim programını durdurmuşlardı.

CİDDİ BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI

Şimdi Rusya’da ise tam aksine, S-400’lerle alakalı çok ciddi bir eğitim çalışması yapıldı. O eğitim çalışmalarına katılanlar aynı zamanda öğretmen konumundalar. Yani döndükten sonra öğretmen olarak burada insan yetiştirmeye başlayacaklar. Biz yola çıkmışız. Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. S 400
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 dk önce
    S-400 ler, Biran Önce Gelir Ve Yerlerine Konuşlandırılır İnşallah. Sonra da, S-500 ler İçin Biran Önce Çalışılmaya Başlanır İnşallah. Tūrkiye nin, Hava Savunması İçin Çok Önemli.
  • KEMALİST(DİRENİŞ)KEMALİST(DİRENİŞ)16 dk önce
    :))

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır aşıldı!
  1. İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır..
  2. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
  3. Akşehir’de uyuşturucu baskını
  4. Valilikten “Mutluluğunuz hüzne..
  5. AKUT hem hayat kurtarıyor hem..
  6. Toroslar’da yol çalışmaları kesintisiz..
  7. Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu
  8. Konya’da 2020 Yılı Tarımsal Destekleme..
  9. MÜSİAD’tan KOSGEB’e ziyaret
  10. Meksika’da dolu fırtınası, kent buzla..
  11. Besni’de sağlıksız etlere geçit yok
  12. Spot piyasada elektrik fiyatları
  13. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: “Mali..
  14. İstanbul yolunda 17 düzensiz göçmen..
  15. Yelda Başaran’dan kadın taraftarlara..
  16. Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil..
  17. Kula Cezaevi kapatıldı
  18. ’Dur’ ihtarından kaçan sürücünün..
  19. Başkan Özkan mesai arkadaşını unutmadı
  20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

Günün Karikatürü

30 Haziran 2019
Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor