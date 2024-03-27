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Gündem Erdoğan raptiyeleri o illere taktı
Gündem

Erdoğan raptiyeleri o illere taktı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 10:19:00 -
Erdoğan raptiyeleri o illere taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takma geleneğini de sürdürüyor. Yerel seçim mitingleri kapsamında bugün Diyarbakır ve Batman'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim maratonu devam ediyor.

Mitinglerini sürdüren Erdoğan dün, Aksaray ve Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, bugün ise Diyarbakır ve Batman'da olacak.

Yerel seçim ve gündeme dair önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde ilk durağı Diyarbakır olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Saat 13.00 sularında Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda seçmenle bir araya gelecek, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00 sularında ise Batman'da Valilik önünde düzenlenecek olan mitingde konuşacak.

Diyarbakır ve Batman'da HDP şimdiki adıyla DEM Parti, yüksek bir oy oranı almıştı. Bu bölgeleri DEM Parti'nin kaleleri olarak biliniyor.

Mitingleri coşkulu geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta başlayan ve bugün Diyarbakır ile Batman'da devam edecek olan mitingleri, coşkuyla geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği şehirlerde sayı veriyor ve alandaki coşkulu kalabalık ise çekilen karelere yansıyor.

Harita geleneği de devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takma geleneğini de sürdürüyor.

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Yorumlar

Salepli Ramazan

Emekliler müjdeli haber bekliyor...Yaparsa AKP yapar.Reis'e selâm,yola devam...

Sana Ne Be Adam

Belediye seçimi için devleti seferber edip parasını emekliden kesmenin anlamı var mı? Sırf bu israfların için harcadığınız para emekki maaşlarını on katına çıkartırdı Hırsızlıklarını saymasak bile, yirmi yıldır seçim israfınız bir Türkiye daha kurardı.
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