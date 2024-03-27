Erdoğan raptiyeleri o illere taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim maratonu devam ediyor.

Mitinglerini sürdüren Erdoğan dün, Aksaray ve Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, bugün ise Diyarbakır ve Batman'da olacak.

Yerel seçim ve gündeme dair önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde ilk durağı Diyarbakır olacak.

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Saat 13.00 sularında Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda seçmenle bir araya gelecek, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00 sularında ise Batman'da Valilik önünde düzenlenecek olan mitingde konuşacak.

Diyarbakır ve Batman'da HDP şimdiki adıyla DEM Parti, yüksek bir oy oranı almıştı. Bu bölgeleri DEM Parti'nin kaleleri olarak biliniyor.

Mitingleri coşkulu geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta başlayan ve bugün Diyarbakır ile Batman'da devam edecek olan mitingleri, coşkuyla geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği şehirlerde sayı veriyor ve alandaki coşkulu kalabalık ise çekilen karelere yansıyor.

Harita geleneği de devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takma geleneğini de sürdürüyor.