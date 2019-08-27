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Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Şoygu'dan 'İdlib' açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib'de çatışmasızlık bölgesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaların zorluklara rağmen uygulandığına dikkati çekerek, 'Umarım İdlib'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek' dedi. Putin ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından, İdlib konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmişti.

27 Ağustos 2019 Salı 22:03
Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Şoygu'dan 'İdlib' açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"İdlib anlaşmaları uygulanmaya devam ediyor"

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konulu anlaşmaların devam ettiğini hatırlatan Şoygu, "İdlib anlaşmaları uygulanmaya devam ediyor ancak bazı zorluklar var." ifadesinin kullandı.

"Türk tarafını bilgilendirerek adım attık"

Şoygu, Rus ve Türk ordularının İdlib'de ortak devriye yaptığını vurgulayarak, "Türk devriyeleri çatışmasızlık bölgesinin içinde, bizim devriyelerimiz çatışmasızlık bölgesinin dışında ancak çatışmasızlık bölgesinin güneyinden gelen saldırılara seyirci kalamazdık, bu nedenle Türk meslektaşlarımızı attığımız ve atacağımız adımlar hakkında bilgilendirdik." diye konuştu.

"Umarım İdlib'de durum tümüyle normale dönecek"

Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki durumun normalleşmesini umduklarına işaret eden Şoygu, "Umarım İdlib'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:03
  1. İdlib
  2. Vladimir Putin
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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