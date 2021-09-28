Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi bölgede tehlikeli adımlar! Havadan saldırı başladı, karadan girerlerse...

Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşe yazısında, yarın Soçi'de gerçekleşecek Putin-Erdoğan zirvesi öncesi sahada yaşananları kaleme aldı. Acet, Rusya'nın görüşme öncesi hamlelerini yorumladı.



Görüşme öncesi Rusların havadan başlattığı saldırıları değerlendiren Acet, güvenlik kaynaklarının Rusların bu saldırılarla Soçi zirvesi öncesi "el yükseltmeye" çalıştığını söylediğini aktardı.

Mehmet Acet değerlendirmesinde, "Havadan yapılan saldırılara karşın şu ana kadar karadan bir operasyona girişilmemiş olması, bu gerilimin daha fazla ileri gitmeyebileceğine dair bir işaret olarak görülüyor. Ancak, Rusya ve Esed rejimi bir kara harekâtı ile saldırıları sürdürmeye yönelirse, bu İdlib sahasının yeniden kızışması anlamına gelebilir" dedi.

İşte Acet'in yazısının tamamı:

"Çarşamba günü Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önemli bir zirve gerçekleşecek.

Zirve öncesi, 5 Mart 2020’de imzalanan ateşkesten sonra uzun süre silahların sustuğu İdlib bölgesinden bu sessizliğin bozulduğuna işaret eden haberler geldi.

Rus savaş uçaklarını hava bombardımanına, karada Esed rejimine bağlı birlikler, sivil hedefleri vurarak eşlik etti.

Eylül 2015’te fiilen girdikleri Suriye sahasında ekseriyetle Türkiye’ye yakın muhalif grupları hedef alan Ruslar, son günlerdeki hava saldırılarında bu defa, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu’nun YPG’ye karşı pozisyon aldığı yerleri vurdu.

Milli Suriye Ordusu, bu saldırıların ardından kayıplar verdi.

Eş zamanlı olarak Esed rejimine ait birlikler de sivil bölgelere saldırılar düzenledi.

Ruslar zirve öncesi el yükseltmeye çalışıyorlar

Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusların hava saldırılarıyla ilgili olarak Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini belirttikten sonra, "Son zamanlarda hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" dedi.

Güvenlik kaynakları, Rusların bu saldırılarla Soçi zirvesi öncesi "el yükseltmeye" çalıştıklarını dile getiriyor.

El yükseltmek derken, masaya kendi taleplerini kabul ettirmek için, daha avantajlı oturma arayışı anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

Kara harekatı olursa...

Esed rejimi ve Rusların bu saldırılarının ardından Mart 2020’de yapılan ateşkesin durumu da tehlikeye girdi.

Havadan yapılan saldırılara karşın şu ana kadar karadan bir operasyona girişilmemiş olması, bu gerilimin daha fazla ileri gitmeyebileceğine dair bir işaret olarak görülüyor.

Ancak, Rusya ve Esed rejimi bir kara harekâtı ile saldırıları sürdürmeye yönelirse, bu İdlib sahasının yeniden kızışması anlamına gelebilir.

Hatırlayalım.

2020 yılının Şubat ayında Rusların hava desteğiyle rejim birlikleri karadan ilerleyerek İdlib merkezine yaklaşmışlardı.

Bu arada bölgede bulunan Türkiye’ye ait birçok askeri üs kuşatılmıştı.

34 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından SİHA sürüleriyle rejim birliklerine ağır kayıplar verdirilmiş, bu süreç 5 Mart ateşkesiyle yerini yeniden sükûnete bırakmıştı."