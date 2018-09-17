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Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin görüşmesi başladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:57
Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak "CAN" ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı. Erdoğan Putin görüşmesi Türkiye saati ile 14.45 civarında başladı.

"AÇIKLAMAMIZ BÖLGEYE UMUT GETİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, "Askeri ekonomik birçok alanda fikirlerimiz birbirini güçlendirecek boyutta. Şu anda sadece bölgenin değil dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye çok farklı bir umut olacak." oldu.

SURİYE SORUNU MASADA

Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak, "Suriye" başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

ERDOĞAN'A 5 BAKAN EŞLİK EDİYOR

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:57
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin

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