Erdoğan Paşinyan'ın mesajını duyurmuştu! Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendisiyle görüşmek için mesaj gönderdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ermenistan'tan bir açıklama geldi.

"Türkiye ile görüşmelere hazırız"

Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, "Türk tarafıyla en üst ve yüksek düzeyde görüşmelere hazırız" dedi.

"Barışın sağlanması için Nahçıvan koridoru önemli"

Ermenistan medyasından aktarılan habere göre Gevorkyan, "Bölgede uzun vadeli barışın sağlanması için koridor (Nahçıvan) açılması olağanüstü önem taşıyor. Bu yönde hareket etmeye ve sonuç almaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzaladığı anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan Nahçıvan koridoru hakkında zıt bir açıklamada bulunmuştu.

Paşinyan 'izin vermeyeceğiz' demişti

Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" demişti.