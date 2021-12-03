Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları kabulünde konuştu: 84 milyonun iftihar kaynağı oldunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabulünde konuştu.

Türkiye'yi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil eden sporcular ve onları yetiştiren antrenörlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı ülke ve millet adına tebrik etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl birçok uluslararası spor etkinliği gibi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın da gerçekleştirilemediğini anımsatan Erdoğan, "Salgın şartlarının nispeten hafiflemesiyle önce Yaz Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi. Türkiye olarak bu uluslararası spor organizasyonunda farklı branşlarda elde ettiğimiz 15 madalyayla tarihi bir başarıya imza attık. Yangın ve sel felaketiyle mücadele ettiğimiz zorlu bir dönemde Tokyo'dan gelen müjdeli haberlerle milletçe büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Tokyo'dan madalya ile dönen sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiklerinde aynı başarıyı Paralimpik Milli Takımı'ndan da beklediklerini dile getirdiğini hatırlatan Erdoğan, Şöyle devam etti:

"Yaz olimpiyatlarına katılan sporcularımız gibi siz de bizi mahcup etmediniz. Paralimpik Olimpiyatları'nda 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız. Başarılarınızla 84 milyonun umudu ve iftihar kaynağı oldunuz. Bu madalya sayılarıyla Tokyo 2020 Olimpiyatları her iki alanda da ülkemizin en yüksek başarıya ulaştığı olimpiyatlar olarak tarihe geçmiştir.

Daha önce Paralimpik Oyunları'nda en çok madalyayı toplam 10 madalya ile 2012 Londra'da kazanmıştık. Tokyo'da bu rekoru oyunların ilk haftasında kırmayı başardık. Golbol Kadın Milli Takımı'mız ile masa tenisinde Abdullah Öztürk ülkemize altın madalya getirdiler. Masa tenisinde Nesim Turan, Ali Öztürk ve Kübra Korkut da bronz madalya kazandı."

Tokyo'daki en başarılı branşın 4 madalya ile masa tenisi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okçulukta Nihat Türkmenoğlu'nun gümüş, Bahattin Hekimoğlu'nun bronz, karışık takımda Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'ın gümüş olmak üzere üç madalya kazandığını hatırlattı.

Judoda Recep Çiftçi ile Zeynep Çelik bronz, tekvandoda Meryem Çavdar'ın gümüş, Mahmut Bozteke'nin ise bronz madalya kazandığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Atıcılıkta kadınlarda Ayşegül Pehlivanlar ile gümüş, halterde Besra Duman ile bronz sevinci yaşadık. Yüzmede ise Sevilay Öztürk bronz madalya alarak ülkemizde bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Yüzmede Elif İldem, 100 metre serbest stil elemelerinde olimpiyat rekoru kırdı. Golbol Kadın Milli Takımı'mız ise tam anlamıyla bir efsaneye dönüştü. Millilerimiz üst üste 2 kez Paralimpik Oyunlar Şampiyonu olarak tarihimize altın harflerle geçti.

Sevda Altınoluk, attığı 46 golle 'gol kraliçesi' unvanını da kazandı. Milletimizi gururlandırdığınız, bizlere tarihi bir sevinç yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına 16'ncı Paralimpik Oyunları'na katılan tüm sporcularımız cesaretleri ve gayretleriyle her türlü takdiri hak ediyor. Evlatlarımızın tamamı canlarını dişlerine takarak en güzel şekilde milletimizi temsil etmeye çalıştılar."

"Bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar asla tesadüf değildir"

Kaybedilen müsabakalarda dahi sporcuların son saniyeye kadar mücadeleyi asla bırakmadığını belirten Erdoğan, "Genç, inançlı, azimli ve başarı odaklı sporcularımız yarınlar için bir sonraki olimpiyatlar için beklentilerimizi de bir hayli yükselttiler. Sporcularımıza tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Sporda başarının, dünden bugüne netice alınabilecek bir olgu olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle bu kadar çeşitli branşta elde edilen başarılar asla tesadüf değildir. Sporda başarı için doğru, gerçekçi, etkili bir strateji ortaya koymalı ve temelleri sağlam tutmalısınız. Özellikle modern yatırımlarla çağın teknolojisini altyapıya yansıtmalısınız. Biz işte son 19 yılda diğer alanlarda olduğu gibi sporda da bunu yaptık, bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 3 bin 915'e yükselttiklerini anlatan Erdoğan, "Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 279'a, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e çıkardık. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9 tanesinin yapımı, 5 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetenekli sporcuları uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerini devreye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Sporcu Bursu Programı'mız sayesinde sporcularımızı, eğitimleri ile spor hayatları arasında tercih yapmaya zorlayan şartları ortadan kaldırdık. Bursları ortaokul ve liselere kadar yayarak, ortaöğretimde de milli sporcularımızın önünü açtık. Altyapımıza verdiğimiz önem sayesinde, lisanslı sporcu sayımız 278 binden 10 milyon 377 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden 1 milyon 654 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı da üç kattan fazla artarak, 6 binden 19 bine yükseldi. Bugün elde edilen başarıların gerisinde işte bu tesislerin, sporcu yetiştirmeye yönelik programların, verdiğimiz teşviklerin büyük katkısı bulunuyor. 19 yıldır bir kilim gibi ilmek ilmek işlenen nitelikli çalışmaların meyvelerini işte bugün topluyoruz."

"Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor"

Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak, sporcuları her alanda desteklemeyi sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz kardeşlerimin de bugüne kadar çok çalıştığınızı, elinizden gelen gayreti gösterdiğinizi biliyorum ancak hedeflerimize ulaşmamız için daha fazla çalışmamız, daha fazla ter dökmemiz, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ettiğimizde, Paris 2024 Yaz Oyunları'nda inşallah madalya sayılarımızı inşallah katlayarak artıracağımıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle her birinizi başarılarınızdan dolayı kutluyor, bundan sonraki müsabakalarda Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Milletimize daha nice başarılar getirerek, hepimizin iftihar kaynağı olmayı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum. Rabbim gayretinizi, gücünüzü, azminizi artırsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."