Erdoğan Özegen kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Erdoğan Özegen kimdir?
Niğde – 1965
1965 yılında Niğde’de doğdu. kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. 22, 25 ve 26.dönemlerde Niğde milletvekilliği yaptı.
Niğde ticaret borsası yönetim kurulu başkanlığı, TOBB genel idare kurulu üyeliği, gs1 Türkiye mütevelli heyeti kurucu üyeliği, TOBB strateji yüksek kurulu üyeliği, Sinan ve Selimiye eserleri koruma vakfı (SİSEV) kurucu ve mütevelli heyeti üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.