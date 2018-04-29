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Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'a gitti.

29 Nisan 2018 Pazar 14:32
Erdoğan Özbekistan'a gitti

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

GÜNEY KORE'YE  GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile bazı milletvekilleri de Özbekistan'a gitti.

Erdoğan, Özbekistan'ın ardından Güney Kore'yi de ziyaret edecek. 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:32
  1. İstanbul
  2. recep tayyip erdoğan
  3. özbekistan
  4. Şavkat Mirziyoyev
  5. güney kore

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