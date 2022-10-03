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Gündem

Erdoğan önerdi! İsmi böyle değiştirilebilir

Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede katılım finans sisteminin hak ettiği yerin gerisinde olması araştırılmalıdır. Katılım bankası ismi katılım finans şeklinde değiştirilebilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 12:34:00 - 2022-10-03 12:45:19
Erdoğan önerdi! İsmi böyle değiştirilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Küresel ekonomik krizin tüm ülkeleri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerden elde ettiği tecrübelerle diğer ülkeler arasından ayrılmıştır.

"Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı.Tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Enflasyonun da üzerinden gelerek Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

Küresel ekonomik kriz dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. En çok etkilediği alanların başında finans kesimi geliyor. Ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem görevini yerine getiremiyor. Finans sektörünün diğer sektörleri beslediği bir yapının yerini diğer sektörlerin finansı desteklediği sağlıksız bir yapı aldı.

Yeni bir finansal mimari arayışları hız kazanıyor. Temelinde insanın olmadığı bir ekonomik yapı sürdürülebilir değildir. Küresel finansal mimarinin insanı ve ahlakı temel aldığı yeni bir model geliştirilmesi şarttır. Biz de yeni bir finansal mimari çalışmalarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

İsmi değiştirilebilir

Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Katılım finansın yıldızı, risk paylaşımı, ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlar ve ürün çeşitliliğinin gelişmesinin önemli faydası vardır.

Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans potansiyelinin ve hak ettiği yerin çok gerisinde. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede katılım finans sisteminin hak ettiği yerin gerisinde olması araştırılmalıdır. Katılım bankası ismi katılım finans şeklinde değiştirilebilir."

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