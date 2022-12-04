Erdoğan o lafı kime çaktı? Ahmet Hakan bakın ne dedi
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Ödülleri töreninde kullandığı "tatlı su mücahidi" kavramını köşesine taşıdı.
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Ödülleri töreninde kullandığı "tatlı su mücahidi" kavramını köşesine taşıdı. Erdoğan’ın bu kavramla kimleri kastettiğini anlayamadığını belirten Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu cümlesi çok dikkatimi çekti:
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“Bugün tatlı su mücahitliği yapanlara bakmayın, bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz.”
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“Tatlı su solcusu” kavramına aşinaydım ama “tatlı su mücahidi” kavramını ilk kez işitiyordum.
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Erdoğan’ın bu kavramla kimleri kastettiğini pek anlayamadım ama literatüre önemli bir katkıda bulunduğunun sımsıkı farkındayım."