Erdoğan, o isme çok sert çıktı! Bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le toplantı yapmayacağını ve bundan sonra başının çaresine bakması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan ile ilgili özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi olmadıkça bir daha görüşmeyeceğimi söyledim. Stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan daha net bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" diye konuştu.