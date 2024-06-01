Erdoğan, o alçakların tadını şimdiden kaçırdı! Ahmet Hakan, önemli gelişmeyi böyle duyurdu

Ahmet Hakan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yerel seçim hazırlıklarını yazdı. Arap aşiretleri ve Kürtlerin tepkilerine değinen Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu durum karşısındaki tavrını aktardı. "Erdoğan, 'Teröristana izin vermeyeceğiz' diyerek... Devletçilik oyununun tadını şimdiden kaçırdı" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Suriye’de egemen olduğu küçük beldelerde yerel seçim yapacakmış PKK.

“Kanton” olarak ilan ettiği her yerde yapamıyor.

Çünkü egemen olamadığı yerler var.

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Herkese oy kullandırmıyor.

Çünkü sonuçtan emin değil.

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Yaptığıyla bir sonuç alabilmesi çok zor.

Çünkü Arap aşiretleri ve kendisine bağlı olmayan Kürtler buna karşı.

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Peki niye böyle bir oyun oynuyor?

Amacı ne?

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Trump gelirse...

ABD, Suriye’den çekilirse...

“Seçimle işbaşına gelmiş yerel yöneticilerimiz var” diyerek...

Avrupa başkentlerinde meşruiyet sağlamak için oynuyor bu oyunu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Efes Tatbikatı’nda verdiği mesaj, bu oyunun keyfini kaçıracak cinsten.

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Erdoğan, “Teröristana izin vermeyeceğiz” diyerek...

Devletçilik oyununun tadını şimdiden kaçırdı."