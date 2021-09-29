Erdoğan noktayı koydu! ABD raydan çıktı
Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD’den skandal açıklamalar geldi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, S-400 füze savunma sistemlerini satın alma pozisyonunda bir değişiklik olmadıkça Türkiye'ye silah satışına karşı olduğunu söyledi.
Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde ABD Kongresi'nin Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak amacıyla harekete geçeceğini söyledi.
Skandal açıklamalarda bulunan Menendez, Osmanlı Devleti'nde Ermeni azınlıklarla yaşanan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdığını ifade ederek, 'Demokratik ülkelerde gazeteciler cezaevine girmez, akademisyenlere baskı yapılmaz ve din özgürlüğü ihlal edilmez. Bu ülkeler, kadınlara yönelik şiddeti durdurma taahhütlerinden caymaz ve siyasi muhaliflerini hapse atmaz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen Rusya'dan yeni bir S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.