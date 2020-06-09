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Aktüel

Erdoğan: "Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:31:23 -
Erdoğan: "Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır."
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Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

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