Erdoğan net konuştu! “Rumların ağzıyla konuşan CHP’ye rağmen durdurmayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

“CHP’nin Rumların ağzıyla konuşması...”

CHP'li bir milletvekilinin, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol aramasına ilişkin skandal açıklamalarına çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Önceki gün bir CHP'li çıkmış petrol ve doğalgaz arama çalışmamızı eleştiriyor. Türkiye'yi bu arama faaliyetlerini son bulmaya çağırıyor. Biz zaten bu çağrıları Rumlar'dan işitiyorduk. Diğer ülkelerden de işitiyorduk. Rumların ve diğerlerinin rahatsız olması normaldir. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır. Böyle bir şey ile anamuhalefetin gurur duyması gerekir.” dedi.

“Faaliyetlerimizi durdurmayacağız”

Erdoğan, “Elbette biz Rumlar ve kimi CHP'liler istemiyor diye faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Milletimizin hasretle beklediği müjdeli haberleri vereceğiz. Sevgili Altındağlılar hesabı biz milletimize veriyoruz” ifadelerini kullandı.