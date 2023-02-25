Erdoğan Müslümanlar için ayağa kalktı, şimdi Erdoğan için ayağa kalkma vakti!

“Sen Almanya’dasın gurbetçisin Erdoğan’ı destekleme hakkına sahip değilsin” diyenlere verdiği cevapla gündem olan gurbetçinin Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri olay oldu.

Gurbetçi, yayınladığı videoda, “ilk önce ben bir Türk’üm, Almanya’dan alman pasaportu için teklif aldım. Türk olduğum için reddettim ve evet Erdoğan’ı destekliyorum var mı diyeceğin bir şey” diyerek sözlerine başladı.

Gurbetçi kardeşimiz, “Osmanlı’dan sonra baskı gördük, Kuran’ımız yasaklandı, ezanımız yasaklandı, hac yolculuğumuz yasaklandı. Her şey on yıllara yayıldı. Sonunda 11 Eylül 2001 geldi, tüm dünya Müslümanlardan nefret etti. Ama sonunda Recep Tayyip Erdoğan geldi. Batı’ya ve İsrail’e karşı tüm dünyanın gözü önünde ağzını açan adam, masaya vurup ‘one minute’ diyen adam, sadece Türkiye’deki Müslümanları değil, dünyadaki tüm Müslümanları bir araya getirmeye çalışan adam.

Erdoğan Müslümanlar için ayağa kalktı, şimdi Elhamdülillah Müslüman olarak Erdoğan için ayağa kalkma zamanı geldi. Ayasofya’yı camiye çeviren adamı yenemezsiniz. Hadi gidin dağılın şimdi.” İfadelerini kullandı.

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