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Erdoğan müjdeyi verdi: NBŞ kotasını yüzde 2,5'a indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzde 5 olan nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'a indirileceğini açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 14:43
Erdoğan müjdeyi verdi: NBŞ kotasını yüzde 2,5'a indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Nişasta bazlı şeker kotası için müjdeyi veren Erdoğan, yüzde 5 olan oranın yüzde 2,5 indirileceğini açıkladı. Erdoğan ''Nişasta Bazlı Şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. NBŞ kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotasını geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve yüzde 2,5’a çekiyoruz.'' dedi. 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Nişasta bazlı şekerin kotası

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  • adem.adem.55 dk önce
    belki de yaptınız en hayırlı iş.umarız yarın kotayı tekrar arttırmazsınız.
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Sağlıksız NBŞ'nin ithal kotasını düşüreceğinize yerine neden sağlıklı olan pançar şekerinin üretim kotalarını artırmıyorsunuz. Kime bu kıyaklar.
  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    Allahimherhaftamujdebu demekkisecimekadarmüjdelerle doyacagiz sayinbaskanimbir taraftansayin damatbi taraftanmüjde yagmurunatuttu bizidikkatedin desimsekçakmasın
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney1 sa önce
    Neden kotayi indirmekle mujde veriliyor; anlamadim! NBS bazli seker vucuda zararli; ayrica bu misir dan elde ediliyorsa; kullum zararli; cunku misir GDO lu bir bitki organik olan cok pahali; seker icin ucuz olan GDO lu kullanilir; sonra da milletimiz neden sagliksiz efendim type 2 seker yaygin vs. Kotayi dusurmek bir fayda gerirmedigi gibi kullum zarar. Reis e kim akil veriyor bu konuda acaba, akla ziyan bir durum!!!
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    şeker fabrikaları satılsaydı şeker 10 tl olurdudemedi deme.devletçilik iyidir. sümerbankv.b. canlandırılsın
  • hasanhasan1 sa önce
    NBŞ bazlı şeker zehirdir. Sıfıra cekilmeli.. Ulkede yasaklanmalı..

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