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Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" dedi.

05 Şubat 2019 Salı 14:00
Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor

AK Parti grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazarlardaki fiyatlar konusunda vatandaşı rahatlatan mesajlar verdi. Çarşı pazarda sivri biberin fiyatı 12 lirayı aşarken, domates, patlıcan, ıspanak fiyatları da ocak ayında rekor oranda artmıştı.Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını dengelemek için halk ekmek benzeri bir formülü düşünüyor.

Dün Beştepe'deki kabine toplantısında bu konunun görüşüldüğünü belirten Erdoğan, "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız.Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" dedi.

Aracı olmadan tüketiciye gelecek

Pazardaki fiyat artışında aracıların vurgun yaptığını belirten Erdoğan, vatandaşa iyi haberler verdi ve şunları söyledi:

-''Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Dünkü kabine toplantısında alınacak yeni ekonomik tedbirleri konuştuk. Vurgunu komisyoncular yapıyor. Gıdayı üreticiden tüketiciye farklı aracı olmadan en uygun fiyatla vatandaşa ulaştırma gayreti içinde olacağız."

Ocak ayında gıda fiyatları fırladı

Dün açıklanan enflasyon rakamları çarpıcı veriler ortaya koymuştu. Biber fiyatı yüzde 87 oranında artarken mevsimi olan ıspanağın fiyatı da yüzde 67 oranında artmıştı.

Türkiye IMF'ye mi başvuracak?

Erdoğan IMF söylemleri için de net konuştu. Türkiye'nin IMF defterini kapattığını ifade eden Erdoğan, ''IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. İşte CHP zihniyeti ortada. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha açmayacaktır.'' dedi.

Türkiye ekonomisinin saldırıya uğradığını belirten Erdoğan, "Göreve geldiğimizde kişi başı milli gelir 3500 dolardan aldık, biz 11 bin dolara kadar tırmandık. Şu anda biraz düşüşümüz var. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur faiz enflasyon dalgalanması milletimizin hayatında ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Bu dalgalanma Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Bu saldırı dalgasını da ülkemiz kısa sürede etkisiz hale getirmiştir. Ekonomideki kayıplarımız can kaybı değil para kaybıdır'' dedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:00
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