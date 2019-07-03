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Erdoğan müjdeyi verdi! Çin ile Türkiye arasında yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20'nin ardından bir dizi ziyaret düzenlediği Çin'de, iki ülke arasındaki ticaretin artacağını belirterek ülkedeki yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:43
Erdoğan müjdeyi verdi! Çin ile Türkiye arasında yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında ticaretin dengeli şekilde artacağını belirtti. Tarım ve turizm alanlarındaki yeni işbirliklerine değinen Erdoğan, Çinli yatırımcıları da Türkiye’ye davet etti.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin haber ajansı Şinhua’ya verdiği yazılı röportajında, iki ülkenin ticaretinde yükseliş beklediğini ifade etti. Çin ziyaretinde her konunun konuşulacağını kaydeden Erdoğan, ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, güvenlik, savunma ve terörle mücadele gibi konulara daha fazla öncelik verileceğini ve aynı şekilde, ikili iş birliği alanlarının yanı sıra ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların da istişare edileceğini aktardı. Erdoğan, Türkiye’nin, Çin’in ‘Kuşak ve Yol Girişimine’ ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

'Kuşak yol' önemli

‘Orta Koridor’ projesi ile ‘Kuşak ve Yol Girişimi’nin tabiatları gereği uyumlu olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Çin Devlet Başkanı Şi’nin, ulaştırma ve iletişim ağının genişletilmesi, sadece fiziki ve ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve beşeri bağların da artırılması yönündeki yaklaşımını benimsiyoruz. Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde artırma konusunda mutabıkız. Daha fazla Türk ürünü, bilhassa tarım ürünlerimiz Çin piyasasına girmeye başladı. Çinli yatırımcıların ülkemize ilgisi sürüyor. Turizm işbirliğimiz düzenli olarak gelişiyor, iki halkın karşılıklı ziyaretleri artıyor. Evvelce bahsettiğim gibi bizim Orta Koridor Girişimimiz ile Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi arasında doğal bir uyum var. Bu uyum, bize Orta Asya ve Afrika gibi geniş coğrafyalarda Çin ile iş birliği yapma imkanı sunuyor. Kalkınma yolundaki iki güçlü G-20 ülkesi olarak, ilişkilerimizdeki bu ivmeyi sürdürmek hem halklarımızın refahı hem uluslararası istikrar anlamında büyük önem arz ediyor.”

Ziyaretlerin meyvelerini toplamaya başladık

Erdoğan, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmeleri her alanda canlı tutmaya çalıştıklarını belirterek, “Karşılıklı artan ziyaretlerin meyvelerini toplamaya başladık. İş birliğini nasıl ilerletebileceğimize dair somut bir ikili gündemimiz var. Dolayısıyla Çinli dostlarımızla bu temasları, istişareleri sıklaştırdıkça, ilişkilerimizin siyasi, ticari, kültürel bütün veçhelerinin geliştiğine hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum. İşbirliğini nasıl ilerletebileceğimize dair somut bir ikili gündemimiz var. Dolayısıyla Çinli dostlarımızla bu temasları, istişareleri sıklaştırdıkça, ilişkilerimizin siyasi, ticari, kültürel bütün veçhelerinin geliştiğine hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum. Küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı mevcut iklimde önde gelen oyuncular olarak Çin ve Türkiye’nin iletişimi artırmalarının izlenecek en doğru yol olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:43
  1. Çin
  2. Türkiye

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  • SamiSami39 dk önce
    Yeni donem 2ay önce başladı.1 dolarlık aliexpress alışverişine bile vergi. Yuh olsun.

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