Erdoğan - Muhammed bin Selman görüşmesinin detayları! Peş peşe sürprizler...

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile önceki gün Beştepe'de yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri, bu ülkenin Türkiye'ye uyguladığı örtülü ihracat ambargosu oldu. Ambargonun yakın bir zamanda kaldırılacağı öğrenildi.

Ziyaretin amacının ‘tam normalleşme’ sürecinin başlatılması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımlar atıldı. Tam normalleşme sürecine giriş yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra amaç son yıllarda yaşanan krizden önceki döneme geçiş sağlamak. Bunun için temaslar sıklaşacak. Ziyaretlerimiz artacak" değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, ekonomik alanda yapılacak yeni anlaşmalar da gündeme geldi. Türkiye’ye yönelik yatırımların artırılmasına konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında bir swap anlaşması olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Görüşmede bu adımın da ilerleyen günlerde atılmasına karar verildiği öğrenildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Suudi Arabistan medyasında geniş yer buldu. Haberlerde, bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasındaki tarihî ilişkilerden övgüyle bahsedildi.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberinde "Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin, liderler arasında atılan somut adımlarla yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi olduğu" belirtildi.

Haberde, iki ülkenin birlikte çalışmasının, bölgesel meselelerin çözümü, terörle mücadele ve bölgesel istikrarı destekleme açısından da önemli olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan resmî haber ajansı SPA'da da iki ülke ilişkilerine dair bir haber servis etti. SPA “Krallık ve Türkiye’nin derin tarihî ilişkileri paylaştığına” dair bir haber yayınlayarak “Krallık ve Türkiye’deki iki lider arasındaki karşılıklı ziyaretler ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı” ifadelerine yer verdi.

Suudi Okaz gazetesi ise ziyarete ilişkin yayınladığı haberinde Ankara’daki Türkiye-Suudi Arabistan görüşmelerinin iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askerî, güvenlik ve kültürel ilişkiler dâhil olmak üzere ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başladığını teyit ettiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi