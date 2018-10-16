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Erdoğan Moldova'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-18  Ekim'de Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'un davetlisi olarak bu ülkeye resmi  ziyarette bulunacağı açıklandı.

16 Ekim 2018 Salı 20:07
Erdoğan Moldova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada,  Erdoğan'ın ziyaretinde Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa ve heyetlerarası  görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Moldova Başbakanı Pavel Filip ve ilgili Bakanların yanı sıra Moldovalı  siyasetçilerle de bir araya geleceği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gagauz  Özerk Yeri'ni ziyaretinde Başkan İrina Vlah'ı da kabul edeceği aktarıldı.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve  bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğüne  değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından,  Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin stratejik ortaklık  açıklamasının imzalanması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ziyaretin  ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret etmesi ve Gagauz yetkililerle  yapacağı görüşmelerin ardından TİKA ile ilgili kuruluşlarımızın bölgede  gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını yapmaları öngörülmektedir."

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:07
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