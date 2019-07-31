Erdoğan MİT'in yeni binasında incelemelerde bulunuyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan son teknolojiyle donatılmış MİT’in yeni binasına saat 12.40 civarında geldi. Yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine inşa edilen ve ‘kale’ olarak nitelendirilen bina 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili. Bina ve çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerinde de bulunduğu edinilen bilgiler arasında. Ana binanın iç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısı da dikkat çeken özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. Devasa ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı farklı bir bina da bölgede yer alıyor.

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