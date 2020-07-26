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Aktüel

Erdoğan: "(MİT) Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduk."

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:38:28 -
Erdoğan: "(MİT) Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduk."
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