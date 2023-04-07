'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna tokat gibi cevap!

Türkiye 14 Mayıs 2023 Seçimi'ne odaklanırken, 6'lı masanın HDP ile ittifakı vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

En Son Haber'in sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna cevap verdi.

Emekli bir asker olduğunu vurgulayan vatandaşın, "Ben 5 sene Silopi Şırnak’ta, 4 sene Amanoslar’da kaldım. Kanımızı verdiğimiz yerleri teröristlere peşkeş çekeceklermiş. Bu iş siyaset değil, devlet meselesi artık." cevabı, sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.